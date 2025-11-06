"Gardez l'oeil sur le donut, pas sur le trou !"

"Je ne suis pas un intellectuel". David Lynch a toujours marché à l'intuition, fidèle aux rêves qui peuplaient son univers. Depuis son enfance dans le nord-ouest américain jusqu'aux lumières de Los Angeles, le cinéaste est resté un artisan de l'image. De ses courts-métrages expérimentaux à ses oeuvres célébrées, de ses peintures à ses kits d'animaux disséqués, de ses cadavres exquis à ses morceaux de musique, Lynch a jeté en vrac toutes ses idées. Refusant d'en livrer la clé. Laissant à chacun la liberté de les parcourir, de plonger en elles, parfois jusqu'à l'obsession. S'il s'est éteint en 2025, sa petite voix continue à résonner. Donnons-lui la parole pour quelques leçons de vie et de cinéma.