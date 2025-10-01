Inscription
Dans les pas de Mandrin

Nadia Coste, Socorro jean-laurent Del

ActuaLitté
1755, Louis Mandrin, le célèbre contrebandier, mène sa vie aventureuse aux confins du Dauphiné et de la Savoie. Mais les soldats de la Ferme Générale sont à ses trousses, et menacent sa liberté. Comment aider le bandit au grand coeur ? C'est une mission pour les Chevaliers de la raclette ! La bande d'amis savoyards qui se retrouve tous les mois pour une soirée fromage a découvert une faille temporelle. Une fois de plus, elle va leur permettre d'influer sur le cours de l'histoire, mais affronter l'ombre mystérieuse du temps n'est pas sans danger ! Un roman haletant qui voyage dans l'histoire de la Savoie ! Le troisième tome des aventures des Chevaliers de la Raclette !

Par Nadia Coste, Socorro jean-laurent Del
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Nadia Coste, Socorro jean-laurent Del

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Livres 0-3 ans

Dans les pas de Mandrin

Nadia Coste, Socorro jean-laurent Del

Paru le 01/10/2025

La Fontaine de Siloé

9,90 €

ActuaLitté
9782842068554
© Notice établie par ORB
