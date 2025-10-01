Dans les pas de Mandrin

1755, Louis Mandrin, le célèbre contrebandier, mène sa vie aventureuse aux confins du Dauphiné et de la Savoie. Mais les soldats de la Ferme Générale sont à ses trousses, et menacent sa liberté. Comment aider le bandit au grand coeur ? C'est une mission pour les Chevaliers de la raclette ! La bande d'amis savoyards qui se retrouve tous les mois pour une soirée fromage a découvert une faille temporelle. Une fois de plus, elle va leur permettre d'influer sur le cours de l'histoire, mais affronter l'ombre mystérieuse du temps n'est pas sans danger ! Un roman haletant qui voyage dans l'histoire de la Savoie ! Le troisième tome des aventures des Chevaliers de la Raclette !