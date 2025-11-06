Shadows of Perl

Quell est porteuse d'une magie destructrice, et interdite : la toushana. Pour garder ce secret et la protéger, sa mère l'entraîne de ville en ville dans une fuite perpétuelle. Jusqu'au jour où ceux qui la traquent retrouvent sa trace. Sans autre refuge pour leur échapper, Quell rejoint l'Ordre, une mystérieuse société d'élite régie par la magie à laquelle appartient sa grand-mère. Celle-ci, directrice d'une académie où les jeunes gens de l'Ordre apprennent à maîtriser leurs pouvoirs, ne cache pas sa joie de retrouver sa petite-fille, qu'elle considère comme son héritière. Si elle réussit à passer les trois rites d'intronisation, Quell pourra se libérer à tout jamais de sa mauvaise magie. Mais elle peine à la contrôler, et l'attention soutenue de son implacable tuteur ne lui facilite pas la tâche... Car s'il découvre son secret, il n'aura pas le choix : il devra la tuer. Il semble pourtant que Quell ne soit pas la seule à avoir des choses à cacher. Pourquoi sa mère l'a-t-elle laissée tout ce temps dans l'ignorance de son passé, de la magie et de l'Ordre ? Que veulent vraiment les assassins à sa poursuite ? Et si ce monde d'élégance et de paillettes dissimulait une réalité bien plus sombre ? Captivant, House of Marionne est le premier tome d'une trilogie où se mêlent magie et mystère, robes de bal et professeurs excentriques, amours et trahisons.