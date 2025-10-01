Inscription
Dix

Marine Carteron

Une édition collector à couper le souffle pour le bestseller de Marine Carteron ! Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour participer à un escape game littéraire et passer à la télévision en prime time. Direction : un manoir sur une île coupée du reste du monde. Un endroit si isolé que personne ne vous entendra crier, gémir ou appeler à l'aide. Et quand la mort décide de frapper les candidats un par un, une seule question : qui est le coupable ? un seul but : survivre ! Marine Carteron, l'autrice des "Autodafeurs" (prix Libr'à nous) "Génération K" (élu meilleur roman ado par la rédaction de Lire) et Pallas, adapte librement "Ils étaient Dix" d'Agatha Christie. Sanglant et haletant !

Par Marine Carteron
Chez Editions du Rouergue

Auteur

Marine Carteron

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Suspense

Dix

Marine Carteron

Paru le 01/10/2025

304 pages

Editions du Rouergue

21,00 €

9782812627729
