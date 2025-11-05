Les aventures de Jacques, Vic et Otto - Tome 1

En route pour la liberté ! En 1944, Jacques, accusé à tort d'avoir assommé un colonel allemand, s'enfuit de Vendée. Sur sa route, il croise le chien Otto et Victoire, jeune refugiée décidée à rejoindre les Ardennes. Ensemble, ils commencent un long voyage à travers la France. Mais si la Libération est en marche, les Allemands occupent toujours la rive sud de la Loire et le périple des deux enfants s'avère plein de dangers... Une épopée pleine de rebondissements, de découvertes et d'amitié vers la liberté !