#Bande dessinée jeunesse

Les aventures de Jacques, Vic et Otto - Tome 1

Gwenaële Barussaud, Louis Tailliez

En route pour la liberté ! En 1944, Jacques, accusé à tort d'avoir assommé un colonel allemand, s'enfuit de Vendée. Sur sa route, il croise le chien Otto et Victoire, jeune refugiée décidée à rejoindre les Ardennes. Ensemble, ils commencent un long voyage à travers la France. Mais si la Libération est en marche, les Allemands occupent toujours la rive sud de la Loire et le périple des deux enfants s'avère plein de dangers... Une épopée pleine de rebondissements, de découvertes et d'amitié vers la liberté !

Par Gwenaële Barussaud, Louis Tailliez
Chez A PRECISER

|

Auteur

Gwenaële Barussaud, Louis Tailliez

Editeur

A PRECISER

Genre

BD tout public

Les aventures de Jacques, Vic et Otto - Tome 1

Gwenaële Barussaud

Paru le 05/11/2025

56 pages

A PRECISER

13,00 €

9791097871208
