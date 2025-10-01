Inscription
#Imaginaire

Les chevaliers de Mars

Alex Alice, Patrick Pion

ActuaLitté
Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre. Après avoir révélé au monde le secret du voyage spatial, ils ont trouvé refuge dans un manoir breton. Mais leur engin volant est désormais l'objet de toutes les convoitises ! Alors que le père de Séraphin est en voyage à Londres, le manoir est cerné par des brumes lourdes de menaces... Spectres, ou espions prêts à tout pour mettre la main sur le précieux engin ? Nouvelles machines, complots internationaux, têtes couronnées, expéditions au-delà de l'espace... La course à l'éther est lancée, et la paix sur Terre se jouera sur la planète Mars ! Cette intégrale constitue le deuxième cycle de la série et regroupe les volumes : - Tome 3 : Les Chevaliers de Mars - Tome 4 : Un Français sur Mars

Chez Rue de Sèvres

Auteur

Editeur

Genre

Fantastique

Les chevaliers de Mars

Paru le 01/10/2025

144 pages

30,00 €

9782810211265
