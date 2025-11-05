Valentina Tome 4 . Edition collector

Cette édition spéciale est dotée d'un beau jaspage à motifs. Ce livre est une Dark Romance destinée à un public adulte et averti. Angel Cortès a-t-il enfin réussi à détruire les Cruz ? Depuis le drame qu'ils ont vécu, Valentina et Preto s'éloignent l'un de l'autre, pris au piège de leurs silences et de leurs blessures. Chacun tente de survivre à sa manière : elle, en fuyant la douleur, lui, en sombrant dans la vengeance. Pendant ce temps, le cartel menace de s'effondrer, car leur ennemi invisible complote toujours dans l'ombre. Les alliances se brisent, les trahisons s'accumulent, et la guerre vient détruire leur seul refuge, Isla Mujeres. Le sang appelle toujours le sang. Avant de pouvoir guérir, il leur faudra se battre... Une dernière fois. Alors que Valentina et Preto ne sont plus que les ombres d'eux-mêmes, ils n'ont d'autre choix que de faire face à leurs démons. Ensemble. Même si cela signifie s'exposer, se perdre, et peut-être tout sacrifier... Quand l'amour fait mal, jusqu'où faut-il aller pour se protéger... ou se retrouver ?