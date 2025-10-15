Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Spotlist

Mathieu Cholet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SPOTLIST, laissez le logement décider de votre destination. Vous rêvez d'une déconnexion véritable, cherchez un lieu préservé pour faire une pause ? Ouvrez ce livre et laissez-vous guider par la sélection exclusive de Mathieu Cholet, fondateur du média SPOTLIST. Pour cet ouvrage, il a rassemblé ses adresses les plus inspirantes, ses coups de coeur absolus. Des lieux extraordinaires où l'architecture dialogue avec la nature : un refuge suspendu dans le sud de la France, un lodge avec vue sur le bush africain, un réveil face à la mer Egée, une chambre avec accès direct au Blue Lagoon en Islande, ou encore une nuit royale à... Versailles ! Une invitation à ralentir, ressentir et se reconnecter.

Par Mathieu Cholet
Chez Hachette

|

Auteur

Mathieu Cholet

Editeur

Hachette

Genre

Beauté du monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spotlist par Mathieu Cholet

Commenter ce livre

 

Spotlist

Mathieu Cholet

Paru le 15/10/2025

240 pages

Hachette

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017326793
9782017326793
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.