SPOTLIST, laissez le logement décider de votre destination. Vous rêvez d'une déconnexion véritable, cherchez un lieu préservé pour faire une pause ? Ouvrez ce livre et laissez-vous guider par la sélection exclusive de Mathieu Cholet, fondateur du média SPOTLIST. Pour cet ouvrage, il a rassemblé ses adresses les plus inspirantes, ses coups de coeur absolus. Des lieux extraordinaires où l'architecture dialogue avec la nature : un refuge suspendu dans le sud de la France, un lodge avec vue sur le bush africain, un réveil face à la mer Egée, une chambre avec accès direct au Blue Lagoon en Islande, ou encore une nuit royale à... Versailles ! Une invitation à ralentir, ressentir et se reconnecter.