#Roman francophone

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour ce format collector à la couverture cartonnée, retrouvez : une jaquette, un jaspage, des pages de gardes illustrées et un chapitre bonus. Star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif : remporter la médaille d'or aux Mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui : Orion Williams. L'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre... Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose : arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle : Lily Pham. La femme avec qui il doit cohabiter pour les quatre prochains mois... Malgré leurs débuts houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place. Mais à quel prix ? Ce qu'en disent les lecteur. ices : " Mon coeur n'aura pu résister à cet hiver ! Il a fondu comme la glace au soleil rayonnant d'espoir. " @AlexDS " J'aurais voulu que le livre ne finisse jamais. Lily et Orion auront une place particulière dans mon coeur pendant un long moment. " @Addict_romance_thriller_06 " Bien plus qu'une romance, des thèmes difficiles et rares sont abordés avec justesse et délicatesse. J'ai ressenti des émotions intenses face aux rebondissements et à la tournure qu'ont pris certaines situations. C'est une lecture qui m'a séduite et fait vibrer. Il y a beaucoup d'émotion, de force et de douceur qui se dégagent du récit. " @Céline " J'ai ri et souffert avec Lily et Orion, complètement immergée dans cet univers du patinage artistique que j'aime tant, avec des thèmes forts en fil rouge... J'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais ! " @Tiphaine

Par Morgane Moncomble
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Morgane Moncomble

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/11/2025

480 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791042902124
