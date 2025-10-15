Inscription
#Beaux livres

Une année de coloriage

Disney

Un livre de coloriage pour t'accompagner au fil des mois ! Retrouve dans ce beau livre 53 illustrations superbement réalisées par Tracy de Sousa, mettant en scène les films Disney et Pixar. Entre grands classiques, Pixar, films iconiques ou méconnus, redécouvre toute la magie créée par les studios. Colorie une scène chaque semaine, en commençant dès le 1er janvier, pour obtenir, à la fin de l'année, un ouvrage complètement mis en couleurs. Révèle des scènes plus belles les unes que les autres, et laisse-toi emporter par leurs détails poir une année tout en douceur.

Par Disney
Chez Hachette

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Une année de coloriage

Paru le 22/10/2025

114 pages

Hachette

19,95 €

9782017312727
