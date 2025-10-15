Une année de coloriage

Un livre de coloriage pour t'accompagner au fil des mois ! Retrouve dans ce beau livre 53 illustrations superbement réalisées par Tracy de Sousa, mettant en scène les films Disney et Pixar. Entre grands classiques, Pixar, films iconiques ou méconnus, redécouvre toute la magie créée par les studios. Colorie une scène chaque semaine, en commençant dès le 1er janvier, pour obtenir, à la fin de l'année, un ouvrage complètement mis en couleurs. Révèle des scènes plus belles les unes que les autres, et laisse-toi emporter par leurs détails poir une année tout en douceur.