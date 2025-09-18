La rééducation anorectale est une discipline majeure de la pelvi-périnéologie. Les indications sont nombreuses : les pathologies fonctionnelles anorectales telles que les incontinences anales ou les constipations terminales, mais aussi l'ensemble des dysfonctions pelvi-périnéales influencées par une dysfonction anorectale : incontinence urinaire, hyperactivité vésicale idiopathique, prolapsus des organes pelviens, le post-partum ou les douleurs pelviennes. Ce livre aborde tous les aspects de l'anatomie et la physiologie jusqu'aux protocoles thérapeutiques. Il comprend plusieurs parties : les bases anatomiques et physiologiques du complexe anorectal, et la physiopathologie ; les bilans, les scores de symptômes et de qualité de vie ; les explorations fonctionnelles ; la description détaillée des pathologies fonctionnelles anorectales (incontinences anales, constipations terminales, les encoprésies, les prolapsus de la sphère postérieure, et les conséquences de la chirurgie pelvienne). De la théorie à la pratique : pour chacune de ces dysfonctions, les techniques et les protocoles de rééducation sont décrits avec beaucoup de détails, et supportés par une iconographie riche pour une mise en application rapide. L'ouvrage s'adresse aussi bien aux professionnels qui s'initient à la discipline qu'aux praticiens confirmés, aux médecins, et grâce à une littérature très riche dont les recommandations de pratique clinique, aux étudiants des DU et DIU de périnéologie. Guy Valancogne a consacré sa carrière à la rééducation périnéologique et à son enseignement. Diplômé en kinésithérapie, en ostéopathie, en acupuncture, et en sexologie médicale, il obtient l'un des tout premier diplôme de DU en rééducation périnéale, et a été lauréat de la Fondation de France pour son travail sur la rééducation anorectale. Lorsque en 1980, alors que naissait à peine la rééducation périnéale, l'équipe des Dr Dominique Louis et Patrick Meunier demandait de rééduquer les enfants constipés, il fallait être pionner et aventurier ! C'était le début de la rééducation anorectale, bientôt appliquée aux adultes, et le temps du développement des techniques, des protocoles de rééducation et surtout des bases de l'évolution vers une rééducation globale : la périnéologie. Auteur de nombreux articles sur les différents thèmes de la rééducation en périnéologie, et organisateur de plusieurs congrès, il aura contribué avec ses collègues à l'introduction dans la périnéologie des thérapies manuelles et de la posturologie, puis au développement de la rééducation dans les douleurs pelvi-périnéales.