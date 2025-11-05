Down Shift

Trouver l'amour quand on s'y attend le moins... Derrière son volant, le champion automobile Zander Donavan est au sommet de son art. Mais trop d'excès dans sa vie personnelle, le forcent à faire une pause. Il doit accomplir quelque chose tout seul pour sortir de l'ombre de son célèbre père. Getty Caster, pense avoir trouvé la parfaite échappatoire pour fuir son passé - jusqu'au jour où elle découvre un étranger dans le cottage de bord de mer qu'on lui a prêté. Aucun doute, il est sexy, mais elle est là pour panser ses plaies. Seule. Il ne leur faut pas longtemps pour que l'attirance mutuelle à laquelle ils tentent de résister, prenne le pas sur leurs querelles. Mais s'abandonner à leur désir déclenche une réaction en chaîne qui télescope leur passé. Parviendront-ils à vaincre les répercussions de cet amour inattendu, pour construire leur avenir ensemble ?