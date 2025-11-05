Inscription
#Roman francophone

Down Shift

Anne Michel, K. Bromberg

ActuaLitté
Trouver l'amour quand on s'y attend le moins... Derrière son volant, le champion automobile Zander Donavan est au sommet de son art. Mais trop d'excès dans sa vie personnelle, le forcent à faire une pause. Il doit accomplir quelque chose tout seul pour sortir de l'ombre de son célèbre père. Getty Caster, pense avoir trouvé la parfaite échappatoire pour fuir son passé - jusqu'au jour où elle découvre un étranger dans le cottage de bord de mer qu'on lui a prêté. Aucun doute, il est sexy, mais elle est là pour panser ses plaies. Seule. Il ne leur faut pas longtemps pour que l'attirance mutuelle à laquelle ils tentent de résister, prenne le pas sur leurs querelles. Mais s'abandonner à leur désir déclenche une réaction en chaîne qui télescope leur passé. Parviendront-ils à vaincre les répercussions de cet amour inattendu, pour construire leur avenir ensemble ?

Par Anne Michel, K. Bromberg
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Anne Michel, K. Bromberg

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Down Shift

K. Bromberg trad. Anne Michel

Paru le 05/11/2025

663 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

ActuaLitté
9791042900663
© Notice établie par ORB
