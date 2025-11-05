Coffret en 4 volumes

L'ascension fulgurante d'un gang de choc ! Kitano Ken, un jeune Japonais, débarque à Séoul avec un seul but : devenir agent de police comme Yumin, la fille qu'il aime. C'est le début pour lui d'une succession de galères... Alors qu'il pleure son désespoir au comptoir d'un resto ambulant, des mafieux s'en prennent au patron. Le sang de Ken ne fait qu'un tour et les coups pleuvent ! Ce que Ken ignore, c'est que Tae-soo, le boss d'un gang de quartier, a apprécié sa réaction et son ardeur au combat. Il compte bien l'enrôler. Bastons, jolies femmes et costards de marque : pour Ken, c'est le début d'une nouvelle vie mouvementée !