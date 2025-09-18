Histoires d'un autre monde

Bienvenu dans le merveilleux univers des mythes et légendes de règnes lointains et fantastiques. Un livre joliment illustré qui t'entraînera dans l'au-delà de cultures anciennes, des Enfers de la mythologie grecque au royaume des morts en Egypte, en passant par les vikings Valhalla, le nirvana bouddhiste, et le Yomi-no-kuni, le monde des ténèbres japonais. A travers d'intrépides récits accompagnés de truculentes représentations de dieux, rois et autres gardiens mythiques, ce livre offre une plongée fantastique dans les traditions et légendes du monde entier.
Par
Isabella Ceravolo, Tea Orsi, Qontent Chez
White Star
