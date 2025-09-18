Inscription
#Album jeunesse

Histoires d'un autre monde

Isabella Ceravolo, Tea Orsi, Qontent

ActuaLitté
Bienvenu dans le merveilleux univers des mythes et légendes de règnes lointains et fantastiques. Un livre joliment illustré qui t'entraînera dans l'au-delà de cultures anciennes, des Enfers de la mythologie grecque au royaume des morts en Egypte, en passant par les vikings Valhalla, le nirvana bouddhiste, et le Yomi-no-kuni, le monde des ténèbres japonais. A travers d'intrépides récits accompagnés de truculentes représentations de dieux, rois et autres gardiens mythiques, ce livre offre une plongée fantastique dans les traditions et légendes du monde entier.

Par Isabella Ceravolo, Tea Orsi, Qontent
Chez White Star

|

Auteur

Isabella Ceravolo, Tea Orsi, Qontent

Editeur

White Star

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

Histoires d'un autre monde

Isabella Ceravolo, Tea Orsi trad. Qontent

Paru le 18/09/2025

80 pages

White Star

16,90 €

ActuaLitté
9788832916294
© Notice établie par ORB
