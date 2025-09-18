Histoires d'un autre monde

Bienvenu dans le merveilleux univers des mythes et légendes de règnes lointains et fantastiques. Un livre joliment illustré qui t'entraînera dans l'au-delà de cultures anciennes, des Enfers de la mythologie grecque au royaume des morts en Egypte, en passant par les vikings Valhalla, le nirvana bouddhiste, et le Yomi-no-kuni, le monde des ténèbres japonais. A travers d'intrépides récits accompagnés de truculentes représentations de dieux, rois et autres gardiens mythiques, ce livre offre une plongée fantastique dans les traditions et légendes du monde entier.