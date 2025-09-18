Bâtard N° 10, septembre 2025

Ah la rentrée ! Vous êtes déprimés de vous retrouver derrière votre bureau et personne ne vous comprend mieux que votre cher cabot. C'est simple, il ne quitte plus le canapé, boude ses croquettes et ne fait que soupirer. Vous le surprenez même à regarder inlassablement dans le vide, certainement dans l'espoir de voir réapparaître cette piscine qu'il a crue sienne pour toujours. Pas de panique, nous avons le remède. Pour vous, pas pour votre clébard, qu'il va falloir soutenir dans cette période difficile ! Le #10 de Bâtard arrive bientôt et nous avons voulu frapper fort en dédiant notre couverture à un chien qui a longtemps souffert des stéréotypes : le dobermann. Réputé violent et dangereux, le dobermann a été victime des diktats esthétiques, qui n'ont fait que renforcer son allure (faussement) féroce. Alors, on remet le chien au milieu du village et on repart sur de bonnes bases ! Et puisque vous avez besoin d'un peu de baume au coeur supplémentaire, on vous en dit plus sur ce que vous trouverez dans nos colonnes : un portrait du designer new-yorkais Marc Jacobs et de son amour pour les chiens qui ont partagé sa vie, au même titre qu'inspiré sa créativité de couturier à l'esthétique décaléeune plongée au coeur du phénomène des chiens-robots, qui interroge notre rapport à l'animal dans un monde toujours plus féru de nouvelles technologiesune interview de Vanessa Manand, la fondatrice de l'association Remember Me France, qui s'attache à recueillir les chiens errants de Roumanie pour leur offrir une seconde chanceVous ne vous sentez toujours pas mieux ? OK, on continue : la découverte de Saint Roch, jeune homme qui a dédié sa vie aux pestiférés pendant le Moyen Age et qui a été sauvé... par un chien après avoir contracté la maladie, une chronique ciné sur le film de Samuel Fuller, Dressé pour tuer, qui cherche à mettre en abîme le concept d'éducation comme arme contre le racisme, l'histoire derrière la chanson parlant d'un chien la plus vendue de l'histoire, Hound Dog d'Elvis Presley... On espère vous avoir donné de la force... au moins jusqu'au prochain numéro !