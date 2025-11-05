Coffret en 6 volumes

Une comédie délirante et pleine d'action sur les fous des chats ! Kensuke Fuji vit un drame... Il adore les chats, mais ces derniers ne le calculent pas ! Ses soeurs y étant allergiques, le lycéen n'a jamais eu la chance d'avoir un matou à la maison, et il n'a pas vraiment le mode d'emploi pour leur plaire... Sa vie bascule le jour où disparaît Tamako, une charmante chatte de gouttière qu'il croisait tous les matins. Parti à sa recherche, Kensuke va faire la rencontre de Jin Nekoya, un "maître-chat", qui comprend parfaitement le langage félin. Désormais, le lycéen fera tout pour devenir le disciple de Jin, quitte à accepter les défis les plus improbables, et enfin se faire aimer des chats ! Tout ça sous le regard halluciné de Yamada, une copine de lycée...