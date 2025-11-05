Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Doomsday War Tome 3

Frédéric Malet, Natsuko Uruma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
China vs the United States of America Deuxième combat du tournoi de l'Annihil-Nation : Chine - Etats-Unis. Place à un affrontement épique pour la suprématie. Les cellules de Thésée d'Aiden, le champion américain, montrent un impressionnant taux de résonance de 99 %. Face à ses attaques hors norme, Hui Xi Yi, le héros délégué de la Chine, se fait malmener d'emblée. L'intensité de la guerre par procuration des grandes puissances augmente encore d'un cran. Mais que cache donc le passé des deux champions que tout semble opposer ?

Par Frédéric Malet, Natsuko Uruma
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Frédéric Malet, Natsuko Uruma

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Doomsday War Tome 3 par Frédéric Malet, Natsuko Uruma

Commenter ce livre

 

Doomsday War Tome 3

Natsuko Uruma trad. Frédéric Malet

Paru le 05/11/2025

160 pages

Bamboo Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041114177
9791041114177
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.