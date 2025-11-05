Doomsday War Tome 3

China vs the United States of America Deuxième combat du tournoi de l'Annihil-Nation : Chine - Etats-Unis. Place à un affrontement épique pour la suprématie. Les cellules de Thésée d'Aiden, le champion américain, montrent un impressionnant taux de résonance de 99 %. Face à ses attaques hors norme, Hui Xi Yi, le héros délégué de la Chine, se fait malmener d'emblée. L'intensité de la guerre par procuration des grandes puissances augmente encore d'un cran. Mais que cache donc le passé des deux champions que tout semble opposer ?