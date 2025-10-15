Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Guidé par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités en lien avec la culture du pays. - Dans cette édition du guide Oman, nos auteurs, tombés sous le charme de la lumière et des paysages omanais, vous proposent un voyage inoubliable au départ de Mascate la capitale. Forts, souks, villages hors du temps entourés de palmiers-dattiers... mais aussi montagnes abruptes, wadis rafraîchissants ou désert des Wahiba Sands... Sans oublier les côtes paradisiaques de la péninsule de Musandam... Embarquez pour le pays des 1001 nuits. Retrouvez leurs meilleurs conseils et leurs coups de coeur pour un voyage au coeur d'un Oman authentique : - Des circuits sur mesure pour découvrir les grands sites mais aussi des coins encore préservés du tourisme. Coup de coeur garanti ! - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques. - Des balades secrètes et des randonnées pour découvrir les paysages époustouflants d'Oman et des lieux moins connus (wadis secrets, sites archéologiques...). - Et bien sûr, toutes les activités pour partir à la rencontre d'un autre Oman : les endroits pour randonner hors des sentiers battus ou faire de l'équitation, des contacts de guides passionnés pour découvrir les traditions locales...