Ils arrivent. Ils ne parlent pas. Ils dansent. Ils nous regardent. Ils, ce sont les Pacénous. Savoir d'où ils viennent n'a finalement aucune importance : ils viennent d'ailleurs. Un ailleurs qui devient le miroir de nos peurs, de nos fractures, de nos défauts.?Ce ne sont pas eux que le spectacle montre du doigt, mais bien ce que leur présence révèle de nous. PACENOUS est un travail collectif des artistes du Théâtre de la Renaissance, né de discussions, de constats, d'inquiétudes et — c'est salvateur — d'une pincée de cynisme. Il est porteur d'une urgence : celle de mettre en lumière le piège de nos réflexes défensifs collectifs. Interrogeons alors, à travers une parabole, la peur de l'étranger, la question de l'accueil, et ce que la rencontre avec l'autre révèle de nos sociétés : l'angoisse, la banalisation des discours extrémistes, l'attrait croissant qu'ils exercent, les mécaniques de manipulation, le rôle des médias dans la polarisation du débat public.