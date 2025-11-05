Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Corps à corps

Dimitri Chavaroche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La rareté des combats à l'arme blanche pendant la Première Guerre mondiale est un consensus chez les historiens. Utilisés comme points d'entrée dans l'étude des violences de guerre depuis les années 2000, ils sont au coeur d'importants débats, et servent d'arguments pour justifier ou réfuter la pertinence de concepts qui ont marqué l'historiographie de la Grande Guerre comme ceux de brutalisation et de culture de guerre, ou du mutisme des sources du combat. Dans l'imaginaire collectif, ils renvoient également aux corps francs, notamment incarné par le film Capitaine Conan, de Tavernier. Or ce livre réussi le pari d'établir la réalité des conditions, des lieux, des acteurs et du déroulement de ces combats en proposant de laisser une place centrale à l'étude des sources militaires de la période, tout en redonnant leur légitimité aux témoignages des hommes engagés dans ces corps à corps, à l'arme blanche, à la grenade, voire à la pelle...

Par Dimitri Chavaroche
Chez Passés Composés

|

Auteur

Dimitri Chavaroche

Editeur

Passés Composés

Genre

Première guerre mondiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Corps à corps par Dimitri Chavaroche

Commenter ce livre

 

Corps à corps

Dimitri Chavaroche

Paru le 05/11/2025

Passés Composés

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040409960
9791040409960
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.