La rareté des combats à l'arme blanche pendant la Première Guerre mondiale est un consensus chez les historiens. Utilisés comme points d'entrée dans l'étude des violences de guerre depuis les années 2000, ils sont au coeur d'importants débats, et servent d'arguments pour justifier ou réfuter la pertinence de concepts qui ont marqué l'historiographie de la Grande Guerre comme ceux de brutalisation et de culture de guerre, ou du mutisme des sources du combat. Dans l'imaginaire collectif, ils renvoient également aux corps francs, notamment incarné par le film Capitaine Conan, de Tavernier. Or ce livre réussi le pari d'établir la réalité des conditions, des lieux, des acteurs et du déroulement de ces combats en proposant de laisser une place centrale à l'étude des sources militaires de la période, tout en redonnant leur légitimité aux témoignages des hommes engagés dans ces corps à corps, à l'arme blanche, à la grenade, voire à la pelle...