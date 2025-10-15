Cours de japonais !

Découvre la méthode Julien Fontanier qui a révolutionné l'apprentissage du japonais ! - 146 pages pour apprendre les hiragana et les katakana comme les écoliers japonais - Des schémas fléchés expliquant l'ordre et le sens des traits pour écrire parfaitement chaque kana - 136 mots de vocabulaire à découvrir au fur et à mesure que tu apprends l'alphabet - 4 grilles finales à compléter pour vérifier que tu as bien tout appris - + un guide vidéo sur YouTube montrant comment bien tracer les hiragana et les katakana !