Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cours de japonais !

Julien Fontanier, Kuromai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvre la méthode Julien Fontanier qui a révolutionné l'apprentissage du japonais ! - 146 pages pour apprendre les hiragana et les katakana comme les écoliers japonais - Des schémas fléchés expliquant l'ordre et le sens des traits pour écrire parfaitement chaque kana - 136 mots de vocabulaire à découvrir au fur et à mesure que tu apprends l'alphabet - 4 grilles finales à compléter pour vérifier que tu as bien tout appris - + un guide vidéo sur YouTube montrant comment bien tracer les hiragana et les katakana !

Par Julien Fontanier, Kuromai
Chez Hachette

|

Auteur

Julien Fontanier, Kuromai

Editeur

Hachette

Genre

Calligraphie, grammaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cours de japonais ! par Julien Fontanier, Kuromai

Commenter ce livre

 

Cours de japonais !

Julien Fontanier

Paru le 15/10/2025

162 pages

Hachette

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017292562
9782017292562
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.