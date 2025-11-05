Marvel Tales

Docteur Fatalis et Rocket Raccoon ! Volstagg et Captain America ! Nick Fury et Fin Fang Foom ! Hulk et le Docteur Strange ! Ghost Rider et Galactus ! Découvrez les associations de personnages Marvel les plus improbables dans six histoires hautes en couleur ! NOTES DE L'EDITEUR J. Michael Straczynski (Captain America, Amazing Spider-Man) s'en donne à coeur joie en réunissant les tandems les plus délirants de l'univers Marvel. Côté dessin, c'est un véritable festival graphique orchestré par Elena Casagrande, Phil Noto, Germán Peralta, Will Robson, Bernard Chang et Juan Ferreyra !
