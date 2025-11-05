Inscription
#Comics

Marvel Tales

J. michael Straczynski

ActuaLitté
Docteur Fatalis et Rocket Raccoon ! Volstagg et Captain America ! Nick Fury et Fin Fang Foom ! Hulk et le Docteur Strange ! Ghost Rider et Galactus ! Découvrez les associations de personnages Marvel les plus improbables dans six histoires hautes en couleur ! NOTES DE L'EDITEUR J. Michael Straczynski (Captain America, Amazing Spider-Man) s'en donne à coeur joie en réunissant les tandems les plus délirants de l'univers Marvel. Côté dessin, c'est un véritable festival graphique orchestré par Elena Casagrande, Phil Noto, Germán Peralta, Will Robson, Bernard Chang et Juan Ferreyra !

Par J. michael Straczynski
Chez Panini comics

|

Auteur

J. michael Straczynski

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Retrouver tous les articles sur Marvel Tales par J. michael Straczynski

Commenter ce livre

 

Marvel Tales

J. michael Straczynski

Paru le 05/11/2025

200 pages

Panini comics

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9791039141833
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

