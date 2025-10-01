Quadragénaire survoltée, cartésienne malgré elle, mère au bord de la crise de nerfs - quatre enfants de trois pères différents -, Alice traverse une vie sentimentale en vrac. Jusqu'au jour où tout bascule. Allergie à une cacahuète. Expérience de mort imminente. Et une mission confiée là-haut : trouver l'amour. Comment reprendre le cours de son existence quand on ne se reconnaît plus, que nos perceptions ont changé, que tout nous échappe ? Comment réussir sa mission et enfin rencontrer l'amour ? Entre vertige et illumination, rire et profondeur, Audrey Dana brosse le parcours d'une femme en pleine métamorphose, qui tente de faire la paix avec le pire et le meilleur de son humanité. Un roman plein d'espoir, de clairvoyance et de lumière.