Illuminée

Audrey Dana

Quadragénaire survoltée, cartésienne malgré elle, mère au bord de la crise de nerfs - quatre enfants de trois pères différents -, Alice traverse une vie sentimentale en vrac. Jusqu'au jour où tout bascule. Allergie à une cacahuète. Expérience de mort imminente. Et une mission confiée là-haut : trouver l'amour. Comment reprendre le cours de son existence quand on ne se reconnaît plus, que nos perceptions ont changé, que tout nous échappe ? Comment réussir sa mission et enfin rencontrer l'amour ? Entre vertige et illumination, rire et profondeur, Audrey Dana brosse le parcours d'une femme en pleine métamorphose, qui tente de faire la paix avec le pire et le meilleur de son humanité. Un roman plein d'espoir, de clairvoyance et de lumière.

Par Audrey Dana
Chez Jean-Claude Lattès

Auteur

Audrey Dana

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

Illuminée

Audrey Dana

Paru le 01/10/2025

237 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

9782709676144
