200 planches de radiesthésie pour une vie alignée et enchantée !

Vous êtes cordialement invité. es à le découvrir et à le pratiquer grâce à 200 planches crées sur-mesure pour tous les moments de la vie. Chaque planche de radiesthésie est assortie de conseils avisés et de petits guides ritualisés pour vous aider à vous lancer ou pour approfondir votre pratique. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez affiner votre perception de l'invisible, prendre des décisions alignées avec vos valeurs, et mieux comprendre vos blocages intérieurs. Lancez-vous dans cette aventure, où chaque geste du pendule devient une clé pour un quotidien plus harmonieux et plus serein.