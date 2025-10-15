Inscription
200 planches de radiesthésie pour une vie alignée et enchantée !

Sandrine Fourrier, Audrey Lasalle

Vous êtes cordialement invité. es à le découvrir et à le pratiquer grâce à 200 planches crées sur-mesure pour tous les moments de la vie. Chaque planche de radiesthésie est assortie de conseils avisés et de petits guides ritualisés pour vous aider à vous lancer ou pour approfondir votre pratique. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez affiner votre perception de l'invisible, prendre des décisions alignées avec vos valeurs, et mieux comprendre vos blocages intérieurs. Lancez-vous dans cette aventure, où chaque geste du pendule devient une clé pour un quotidien plus harmonieux et plus serein.

Par Sandrine Fourrier, Audrey Lasalle
Chez Hachette

Auteur

Sandrine Fourrier, Audrey Lasalle

Editeur

Hachette

Genre

Radiesthésie

200 planches de radiesthésie pour une vie alignée et enchantée !

Audrey Lasalle

Paru le 15/10/2025

260 pages

Hachette

30,00 €

9782017279969
