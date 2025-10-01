La maison des silences

ON PEUT FUIR LA REALITE. PAS NOS CAUCHEMARS. Toutes les nuits, Matias, neuf ans, affirme que ses rêves sont hantés par une dame silencieuse vêtue de noir, au point que le petit développe une phobie du sommeil. Désespérés, ses parents se tournent alors vers Pietro Gerber, l'illustre hypnotiseur d'enfants, afin de le soigner. Au fil des séances, Gerber comprend que l'histoire racontée par Matias révèle des indices sur un crime irrésolu depuis des années. Et que le sort d'une inconnue pourrait bien dépendre de cette enquête où le réel et le surnaturel se confondent. Afin de sauver les innocents d'une menace hors norme, Pietro Gerber devra défier les lois de la raison et affronter les démons de son passé. Dans ce nouveau thriller psychologique, Donato Carrisi nous plonge dans un labyrinthe de dangereux faux semblants.