Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

La maison des silences

Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ON PEUT FUIR LA REALITE. PAS NOS CAUCHEMARS. Toutes les nuits, Matias, neuf ans, affirme que ses rêves sont hantés par une dame silencieuse vêtue de noir, au point que le petit développe une phobie du sommeil. Désespérés, ses parents se tournent alors vers Pietro Gerber, l'illustre hypnotiseur d'enfants, afin de le soigner. Au fil des séances, Gerber comprend que l'histoire racontée par Matias révèle des indices sur un crime irrésolu depuis des années. Et que le sort d'une inconnue pourrait bien dépendre de cette enquête où le réel et le surnaturel se confondent. Afin de sauver les innocents d'une menace hors norme, Pietro Gerber devra défier les lois de la raison et affronter les démons de son passé. Dans ce nouveau thriller psychologique, Donato Carrisi nous plonge dans un labyrinthe de dangereux faux semblants.

Par Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La maison des silences par Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza

Commenter ce livre

 

La maison des silences

Donato Carrisi trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

Paru le 01/10/2025

308 pages

Calmann-Lévy

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702194324
9782702194324
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.