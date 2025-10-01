Noël au café des oracles

Il est deux choses que Gaïa a en horreur : les fêtes de Noël et la cartomancie. Et pourtant. En pleine période de l'Avent, Gaïa, étudiante, se voit contrainte d'accepter un petit boulot au Café des oracles, un café ésotérique qui propose antant de séances de voyance que de boissons chaudes. Histoire d'aggraver la mauvaise humeur de la jeune fille, Sacha, serveur au café, est tout le temps sur son dos... Le garçon est prétentieux et fait visiblement partie de la catégorie "imbéciles trop crédules". Gaïa n'a pas besoin de lire dans les cartes pour savoir que les fêtes de Noël cette année ne seront pas de tout repos. Quand, à la suite d'un malentendu, Gaïa lit les oracles pour une influenceuse très suivie, sa vie prend un tournant inattendu.