Plongez dans les tragédies et les triomphes qui ont forgé Victor Von Fatalis, l'ennemi juré des Quatre Fantastiques... devenu aujourd'hui le souverain incontesté de la Terre. Comment le Docteur Fatalis a-t-il surmonté les épreuves de son passé pour s'emparer du trône de Latvérie ? Découvrez le parcours d'un homme prêt à tout pour imposer sa vision du monde. Le Docteur Fatalis s'impose clairement comme le grand antagoniste Marvel de cette fin de décennie. Attendu dans les prochains films Avengers (prévus pour 2026 et 2027, avec Robert Downey Jr. dans le rôle ! ), il est aussi au coeur de l'événement LE REGNE DE FATALIS, qui démarre ce mois-ci et s'étendra jusqu'à mi-2026. C'était donc le moment idéal pour (re)découvrir cette mini-série inédite en librairie, signée Ed Brubaker (Captain America), initialement parue en kiosque en 2006.