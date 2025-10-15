Grand duel

Le PLAS HERVOUËT BAND est la rencontre explosive de deux artistes virtuoses : Rachelle Plas, harmoniciste prodige à la voix soul et feutrée, et Philippe Hervouët, guitariste-chanteur à la précision remarquable et à l'univers celtico-pop unique. Leur premier album est une oeuvre audacieuse qui fusionne les sonorités du sud des Etats-Unis avec les ambiances celtiques, offrant une musique sans frontières ni barrières. Ce duo, à l'entente parfaite, mêle de nombreuses influences dans une formule à l'efficacité redoutable, avec leurs deux voix, la guitare et l'harmonica.