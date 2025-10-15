Inscription
Grand duel

Plas Hervouët Band

Le PLAS HERVOUËT BAND est la rencontre explosive de deux artistes virtuoses : Rachelle Plas, harmoniciste prodige à la voix soul et feutrée, et Philippe Hervouët, guitariste-chanteur à la précision remarquable et à l'univers celtico-pop unique. Leur premier album est une oeuvre audacieuse qui fusionne les sonorités du sud des Etats-Unis avec les ambiances celtiques, offrant une musique sans frontières ni barrières. Ce duo, à l'entente parfaite, mêle de nombreuses influences dans une formule à l'efficacité redoutable, avec leurs deux voix, la guitare et l'harmonica.

Par Plas Hervouët Band
Chez Arc-en-Ciel ADF Bayard musique

|

Auteur

Plas Hervouët Band

Editeur

Arc-en-Ciel ADF Bayard musique

Genre

Histoire de la musique

Grand duel

Plas Hervouët Band

Paru le 15/10/2025

Arc-en-Ciel ADF Bayard musique

18,90 €

