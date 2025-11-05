Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 5

Waki Yamato

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le prince Genji entre dans une colère noire en découvrant que son épouse, San no Miya, entretient une liaison avec le capitaine Kashiwagi. Lorsqu'il comprend que l'enfant que porte la princesse n'est pas de lui, mais de son amant, un douloureux parallèle s'impose à lui : il se retrouve dans la même situation que son défunt père, l'empereur Kiritsubo, trahi par Fujitsubo, qui a eu un fils adultère avec le Genji. Tandis que San no Miya est rongée par la culpabilité, Kashiwagi, accablé de remords, tombe malade. Parallèlement, Oborozukiyo choisit de se retirer du monde et entre dans les ordres, suivant ainsi le chemin de l'empereur retiré Suzaku. Peu à peu, le Genji voit s'éloigner toutes les femmes qu'il a aimées...

Par Waki Yamato
Chez Panini comics

|

Auteur

Waki Yamato

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 5 par Waki Yamato

Commenter ce livre

 

Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 5

Waki Yamato

Paru le 05/11/2025

Panini comics

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039138581
9791039138581
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.