Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 5

Le prince Genji entre dans une colère noire en découvrant que son épouse, San no Miya, entretient une liaison avec le capitaine Kashiwagi. Lorsqu'il comprend que l'enfant que porte la princesse n'est pas de lui, mais de son amant, un douloureux parallèle s'impose à lui : il se retrouve dans la même situation que son défunt père, l'empereur Kiritsubo, trahi par Fujitsubo, qui a eu un fils adultère avec le Genji. Tandis que San no Miya est rongée par la culpabilité, Kashiwagi, accablé de remords, tombe malade. Parallèlement, Oborozukiyo choisit de se retirer du monde et entre dans les ordres, suivant ainsi le chemin de l'empereur retiré Suzaku. Peu à peu, le Genji voit s'éloigner toutes les femmes qu'il a aimées...