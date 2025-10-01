Coffee shop à la maison

Vous reprendrez bien une pause café ? Le matin pour se réveiller, après le repas pour digérer, entre amis pour papoter ou même tout seul pour savourer une pause bien méritée, le café est définitivement ancré dans nos vies. Avec les recettes & astuces de ce livre, vous apprendrez 100 1 façons pour le déguster : selon son origine, sa variété, l'équipement et la méthode de préparation. Suivant vos goûts et vos envies, explorez les alternatives énergisantes et bienfaisantes : matcha, chaï latte et mix vitaminés. Et pour accompagner ce moment d'une douceur sucrée ou d'un encas salé, 50 recettes à cuisiner (et à pimper) chez vous : cookies au sésame noir ou tout chocolat, cake aux poires caramélisées, grilled cheese au cheddar ou croissant halloumi.