Magies d'automne

Branle-bas de combat à Tigliobianco ! Le paisible village sort de sa torpeur lorsque le maire décide de démolir la maison de la vieille Pénélope, récemment décédée, pour construire un supermarché. Les habitants, farouchement opposés au projet, décident de trouver un héritier à Pénélope pour sauver sa maison. Quand, contre toute attente, apparaît Maximilien, jeune chef étoilé de Taipe, fils d'une cousine de Pénélope, on pense que la maison est sauvée. Mais c'est sans compter les ruses du maire et la convoitise d'une décoratrice qui veut mettre la main sur les trésors de Pénélope pour sauver sa boutique. Maximilien pourra-t-il faire le choix de rester à Tigliobianco et de faire vivre l'héritage de Pénélope, aidé par Azzurra, une charmante parfumeuse ?