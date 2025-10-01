Inscription
#Roman francophone

Magies d'automne

Françoise Bouillot, Anna Bonacina

Branle-bas de combat à Tigliobianco ! Le paisible village sort de sa torpeur lorsque le maire décide de démolir la maison de la vieille Pénélope, récemment décédée, pour construire un supermarché. Les habitants, farouchement opposés au projet, décident de trouver un héritier à Pénélope pour sauver sa maison. Quand, contre toute attente, apparaît Maximilien, jeune chef étoilé de Taipe, fils d'une cousine de Pénélope, on pense que la maison est sauvée. Mais c'est sans compter les ruses du maire et la convoitise d'une décoratrice qui veut mettre la main sur les trésors de Pénélope pour sauver sa boutique. Maximilien pourra-t-il faire le choix de rester à Tigliobianco et de faire vivre l'héritage de Pénélope, aidé par Azzurra, une charmante parfumeuse ?

Par Françoise Bouillot, Anna Bonacina
Chez Marabout

Auteur

Françoise Bouillot, Anna Bonacina

Editeur

Marabout

Genre

Comédie romantique et humorist

Magies d'automne

Anna Bonacina trad. Françoise Bouillot

Paru le 01/10/2025

297 pages

Marabout

21,90 €

9782501183703
