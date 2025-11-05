Après les deux Guerres mondiales, Julien Hervieux explore une autre époque historique avec Prieur & Malgras : les guerres napoléoniennes. Connaissez-vous Jean-Marie Cochet le corsaire français qui a capturé une frégate anglaise simplement avec ses idées révolutionnaires ? Saviez-vous qu'en 1804 un gros rocher est devenu officiellement un navire de guerre pour faire le blocus de la Martinique ? Ou encore que Claude-François de Malet a tenté un coup d'Etat en enfilant un uniforme de général et en déclarant la mort de Napoléon ? Autant d'anecdotes surprenantes à découvrir dans ce tome 2 du Petit Théâtre des opérations sur les guerres napoléoniennes ! Et si vous vous posez la question, oui, tout est vrai !