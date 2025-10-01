Inscription
Sept Mues

Hadrien Roche

25e siècle. L'humanité a conquis Gliese, planète luxuriante peuplée des Klakts, des êtres insectoïdes à la culture oubliée. Sao, historiste réservé, est envoyé en mission : déterminer si cette société mérite d'être préservée... ou exploitée. Dans un monde post-genre où les corps se fondent et les genres se brouillent, Sao découvre dans les terres reculées un vieux klakt, dernier gardien d'un secret ancien. Alors que la tension monte entre la corporation minière et les travailleurs, Sao se retrouve au coeur d'un conflit qui le dépasse. Et, il faudra faire un choix : trahir un peuple pour sauver des vies, ou préserver ce qui reste d'une mémoire en train de s'éteindre. Pour peut-être, enfin, muer une dernière fois.

Par Hadrien Roche
Chez Le Labyrinthe de Théia

|

Auteur

Hadrien Roche

Editeur

Le Labyrinthe de Théia

Genre

Littérature française

Sept Mues

Hadrien Roche

Paru le 01/10/2025

258 pages

Le Labyrinthe de Théia

23,00 €

9782494544406
