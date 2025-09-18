Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La brigade irlandaise au XVIIIe siècle

Pierre-Louis Coudray

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des milliers de militaires irlandais, les "Oies Sauvages" , ont servi la France au XVIIIe siècle. Leur histoire permet de découvrir l'intégration d'une communauté étrangère sous l'Ancien Régime dans la société française. Au travers d'archives inédites et de sources rares, les passionnés de l'Irlande ou d'histoire militaire découvriront comment ces hommes, à mi-chemin entre le mercenariat et la fidélité à la cause jacobite, combattirent sous les drapeaux des Bourbons à Crémone (1702) ou à Fontenoy (1745) et parvinrent à réécrire leur histoire. Exploration captivante d'un phénomène complexe aux croisements de la guerre en dentelle et de l'identité nationale, ce livre explore également les rapports de l'Irlande avec la France et la Grande-Bretagne de la fin du XVIIe siècle jusqu'à l'aube du XXe siècle.

Par Pierre-Louis Coudray
Chez Presses Universitaires du Septentrion

|

Auteur

Pierre-Louis Coudray

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Histoire militaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La brigade irlandaise au XVIIIe siècle par Pierre-Louis Coudray

Commenter ce livre

 

La brigade irlandaise au XVIIIe siècle

Pierre-Louis Coudray

Paru le 18/09/2025

364 pages

Presses Universitaires du Septentrion

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757444504
9782757444504
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.