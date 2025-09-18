La brigade irlandaise au XVIIIe siècle

Des milliers de militaires irlandais, les "Oies Sauvages" , ont servi la France au XVIIIe siècle. Leur histoire permet de découvrir l'intégration d'une communauté étrangère sous l'Ancien Régime dans la société française. Au travers d'archives inédites et de sources rares, les passionnés de l'Irlande ou d'histoire militaire découvriront comment ces hommes, à mi-chemin entre le mercenariat et la fidélité à la cause jacobite, combattirent sous les drapeaux des Bourbons à Crémone (1702) ou à Fontenoy (1745) et parvinrent à réécrire leur histoire. Exploration captivante d'un phénomène complexe aux croisements de la guerre en dentelle et de l'identité nationale, ce livre explore également les rapports de l'Irlande avec la France et la Grande-Bretagne de la fin du XVIIe siècle jusqu'à l'aube du XXe siècle.