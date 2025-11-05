Inscription
#Roman jeunesse

Le pouvoir de Ténébreuse

Marie-Hélène Delval, Alban Marilleau

ActuaLitté
L'avant-dernier épisode d'une fantastique aventure ! Les dragons et les élusims sont parvenus à s'emparer du diamant qui constituait le coeur de la strige, et ils l'ont confié à Nyne. La fillette ignore ce qu'elle doit en faire, même si elle se doute qu'il a un rôle à jouer dans la guerre contre les Addraks... A qui doit-elle le remettre ? A son frère ? A sa mère ? Nyne persuade donc son père quitter l'île aux Dragons et de se mettre en route, direction : le Territoire des Addraks ! La première série de fantasy accessible dès 7 ans "Les dragons de Nalsara" est une série idéale pour les jeunes lecteurs qui souhaitent découvrir l'univers de la fantasy. Un avant-dernier épisode épique Alors que la guerre contre les Addraks fait rage, c'est Nyne qui apporte la clé de la victoire à son frère : Ténébreuse, l'épée magique de leur ancêtre.

Par Marie-Hélène Delval, Alban Marilleau
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Marie-Hélène Delval, Alban Marilleau

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Retrouver tous les articles sur Le pouvoir de Ténébreuse par Marie-Hélène Delval, Alban Marilleau

Commenter ce livre

 

Le pouvoir de Ténébreuse

Marie-Hélène Delval, Alban Marilleau

Paru le 05/11/2025

160 pages

Bayard jeunesse

7,20 €

ActuaLitté
9791036369858
© Notice établie par ORB
