Les puzzles de Berk

Berk, le doudou préféré des petits, revient dans un coffret de 4 puzzles évolutifs hauts en couleur. Avec 24, 36, 49 et 64 pièces, ces puzzles proposent un niveau de difficulté croissant, pensé pour accompagner les enfants à chaque étape de leur apprentissage. C'est parti pour une course de voiture à toute vitesse, des roulades avec les copains et une partie de cache-cache dans le coffre à jouets ! De quoi passer des heures à jouer famille ou en solo dans l'univers drôle et farfelu de Berk.