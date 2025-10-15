Inscription
Les puzzles de Berk

Julien Béziat

ActuaLitté
Berk, le doudou préféré des petits, revient dans un coffret de 4 puzzles évolutifs hauts en couleur. Avec 24, 36, 49 et 64 pièces, ces puzzles proposent un niveau de difficulté croissant, pensé pour accompagner les enfants à chaque étape de leur apprentissage. C'est parti pour une course de voiture à toute vitesse, des roulades avec les copains et une partie de cache-cache dans le coffre à jouets ! De quoi passer des heures à jouer famille ou en solo dans l'univers drôle et farfelu de Berk.

Par Julien Béziat
Chez L'Ecole des Loisirs

Auteur

Julien Béziat

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Livres-jeux

Les puzzles de Berk

Julien Béziat

Paru le 15/10/2025

1 pages

L'Ecole des Loisirs

18,90 €

