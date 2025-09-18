Inscription
#Roman francophone

Les Japonais me trouvaient la peau douce

Elodie C.

ActuaLitté
La narratrice de cette insolite confession est partie en stage au Japon. Dès son arrivée, elle est " possédée " par la sexualité de ses collègues nippons. Dans cette société hiérarchisée, elle apprend à se plier aux cérémonials qui entourent l'acte sexuel. Elle devient vite un joli jouet " occidental ", une poupée avec laquelle on se livre à des activités aussi raffinées que celles dessinées dans les mangas... Et c'est sans compter sur une ogresse occidentale qui participe à sa " formation " et termine de la débarrasser de ses scrupules...

Par Elodie C.
Chez Media 1000

|

Auteur

Elodie C.

Editeur

Media 1000

Genre

Littérature X

Les Japonais me trouvaient la peau douce

Elodie C.

Paru le 18/09/2025

128 pages

Media 1000

7,90 €

9782744823497
© Notice établie par ORB
