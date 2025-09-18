Les Japonais me trouvaient la peau douce

La narratrice de cette insolite confession est partie en stage au Japon. Dès son arrivée, elle est " possédée " par la sexualité de ses collègues nippons. Dans cette société hiérarchisée, elle apprend à se plier aux cérémonials qui entourent l'acte sexuel. Elle devient vite un joli jouet " occidental ", une poupée avec laquelle on se livre à des activités aussi raffinées que celles dessinées dans les mangas... Et c'est sans compter sur une ogresse occidentale qui participe à sa " formation " et termine de la débarrasser de ses scrupules...