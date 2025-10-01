Inscription
#Essais

La schizophrénie

Jean-Louis Monestès

ActuaLitté
Parce que nous avons du mal à la comprendre, nous nous sentons désemparés face à la schizophrénie. D'où viennent les hallucinations ? Pourquoi les personnes souffrant de schizophrénie se sentent-elles en danger ? Comment expliquer les idées étranges qu'elles peuvent avoir ? Et comment réagir à tous ces symptômes ? Des réponses existent aujourd'hui. Jean-Louis Monestès montre que les symptômes de la schizophrénie sont souvent des exagérations de phénomènes que chacun peut vivre. Il donne de nombreux conseils simples et efficaces, issus de la recherche scientifique et des thérapies comportementales et cognitives, pour agir au quotidien. Pour se sentir plus armé face à la schizophrénie. Et pour mieux vivre avec elle.

Par Jean-Louis Monestès
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Jean-Louis Monestès

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Schizophrénie

La schizophrénie

Jean-Louis Monestès

Paru le 08/10/2025

192 pages

Editions Odile Jacob

8,50 €

ActuaLitté
9782415013271
