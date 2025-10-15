Lisbeth, une scientifique parisienne de 41 ans, doit assister à une conférence internationale dans la cité légendaire d'Antéa. Elle n'a qu'une vague idée de l'objet de la conférence, mais c'est la première fois qu'elle quitte Paris et elle compte bien profiter des quelques heures d'avance dont elle dispose pour faire un peu de tourisme sur place. Elle est loin d'imaginer l'impact sur l'humanité qu'auront les révélations faites lors de cette conférence, et encore moins l'incroyable aventure, aux limites de l'imaginaire, dans laquelle elle va se trouver entraînée malgré elle. La fusion des humains, censée rendre le monde meilleur, ne va-t-elle pas, au contraire, le conduire au chaos le plus total ?