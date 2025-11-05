La Ferme des sapins de Noël

Deux coeurs perdus, une touche de magie, et Noël pour les réunir. Kira North déteste Noël. Un comble, puisqu'elle vient tout juste d'acheter une ferme de sapins de Noël dans une petite ville si adorable qu'elle pourrait figurer sur une carte postale. Bennett Ellis, quant à lui, est venu à Dream Harbor pour fuir le tumulte de sa vie et son irrésistible besoin de tout réparer. Mais le destin, capricieux comme toujours, l'enferme sous un épais manteau de neige... à la ferme de Kira. Malgré son attitude de Grinch, Ben découvre peu à peu que la magie des guirlandes scintillantes, l'odeur des sapins fraîchement coupés et la promesse d'un chocolat chaud peuvent faire fondre bien des coeurs. Et peut-être, juste peut-être, ces deux âmes égarées trouveront-elles dans ce Noël inattendu une raison de croire à nouveau en la magie des fêtes... et en l'amour. Le 3ème roman de la série à succès DREAM HARBOR. Traduit de l'anglais par Marion Schwartz A propos de l'autrice : Laurie Gilmore écrit des romans à l'atmosphère chaleureuse typique des petites villes. Sa série "Dream Harbor" est remplie de citadins excentriques, de décors douillets et de romances cosy. Elle aime les livres au parfait équilibre entre doux et épicé, et s'efforce de le trouver dans ses propres récits.