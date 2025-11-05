Crimes et mystères de France

De Marseille au Havre, du loup-garou de Franche-Comté à l'Eventreur du Sud Est, l'histoire illustrée des plus grands criminels de France. De la Provence aux Hauts-de-France, des Alpes à la Bretagne : l'histoire de chaque région française recèle des affaires criminelles et de sombres faits divers nimbés de mystères. Passionné de criminologie et d'histoire, Paul El Kharrat nous raconte, depuis les guerres de religion jusqu'au XXe siècle, les destins tragiques de personnages illustres et d'inconnus énigmatiques. En brossant ces portraits, il dessine une carte de France où se côtoient monstres sanguinaires, empoisonneuses désespérées et victimes d'erreurs judiciaires, et nous prouve que la petite histoire influe aussi sur la destinée de notre pays. Dans cette version beau livre de son célèbre ouvrage, chaque chronique criminelle est illustrée de documents d'époque : peintures, gravures, portraits des meurtriers et Une des journaux de l'époque... une plongée fascinante, un terrifiant tour de France. A propos de l'auteur : Paul El Kharrat s'est fait connaître du grand public grâce à son parcours exceptionnel dans l'émission Les Douze Coups de midi. De cette expérience, il a tiré son autobiographie à succès Ma 153e victoire, puis s'est livré de manière plus intime dans deux autres ouvrages : Bienvenue dans mon monde et Atypiques ! (co-écrit avec sa mère, Sophie). Passionné de culture générale, il est également l'auteur de Crimes et mystères de Paris. Depuis 2020, il est sociétaire des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL.