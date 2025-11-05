Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Crimes et mystères de France

Paul El Kharrat, Kharrat paul El

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Marseille au Havre, du loup-garou de Franche-Comté à l'Eventreur du Sud Est, l'histoire illustrée des plus grands criminels de France. De la Provence aux Hauts-de-France, des Alpes à la Bretagne : l'histoire de chaque région française recèle des affaires criminelles et de sombres faits divers nimbés de mystères. Passionné de criminologie et d'histoire, Paul El Kharrat nous raconte, depuis les guerres de religion jusqu'au XXe siècle, les destins tragiques de personnages illustres et d'inconnus énigmatiques. En brossant ces portraits, il dessine une carte de France où se côtoient monstres sanguinaires, empoisonneuses désespérées et victimes d'erreurs judiciaires, et nous prouve que la petite histoire influe aussi sur la destinée de notre pays. Dans cette version beau livre de son célèbre ouvrage, chaque chronique criminelle est illustrée de documents d'époque : peintures, gravures, portraits des meurtriers et Une des journaux de l'époque... une plongée fascinante, un terrifiant tour de France. A propos de l'auteur : Paul El Kharrat s'est fait connaître du grand public grâce à son parcours exceptionnel dans l'émission Les Douze Coups de midi. De cette expérience, il a tiré son autobiographie à succès Ma 153e victoire, puis s'est livré de manière plus intime dans deux autres ouvrages : Bienvenue dans mon monde et Atypiques ! (co-écrit avec sa mère, Sophie). Passionné de culture générale, il est également l'auteur de Crimes et mystères de Paris. Depuis 2020, il est sociétaire des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL.

Par Paul El Kharrat, Kharrat paul El
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Paul El Kharrat, Kharrat paul El

Editeur

HarperCollins France

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crimes et mystères de France par Paul El Kharrat, Kharrat paul El

Commenter ce livre

 

Crimes et mystères de France

Paul El Kharrat, Kharrat paul El

Paru le 05/11/2025

144 pages

HarperCollins France

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924807
9791033924807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.