#Beaux livres

Sa majesté mon chat

Anne-Claire Gagnon

Un beau livre passionnant sur nos félins préférés, illustré de photos irrésistibles La vétérinaire et comportementaliste féline Anne-Claire Gagnon s'est lancé un défi ambitieux : rassembler (presque) toutes les questions que nous inspire le chat, ce compagnon énigmatique et trop souvent incompris, qui ne laisse personne indifférent. Pourquoi tergiverse-t-il sans cesse sur le pas de la porte ? Pourquoi change-t-il brusquement d'attitude ? Comment voit-il le monde ? Nous perçoit-il vraiment comme son esclave ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que les chats stimulent notre curiosité. Même quand on croit bien les connaître, ils ont l'art de nous surprendre par leur fantaisie et le fabuleux désordre dont ils ont le secret. Dans ce livre-cadeau magnifiquement illustré des plus belles photos de chats et chatons de tous poils, elle nous aide, forte de sa longue expérience, acquise au contact des animaux et de leurs parents d'adoption, à mieux comprendre nos adorables félins ! A propos de l'autrice : Anne-Claire Gagnon est docteure vétérinaire et comportementaliste féline. Journaliste pour la presse professionnelle et le grand public, elle aime partager ses connaissances plus largement en signant de nombreux ouvrages, parmi lesquels Mon chat sur le divan (Larousse, 2014) ou plus récemment Les chats, comment ils prennent soin de notre santé (Robert Laffont, 2020), primé par l'Académie vétérinaire de France et le Groupement des écrivains médecins. Elle a également publié Ainsi sont les chats aux éditions HarperCollins en 2025.

Par Anne-Claire Gagnon
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Anne-Claire Gagnon

Editeur

HarperCollins France

Genre

Chats

Sa majesté mon chat

Anne-Claire Gagnon

Paru le 05/11/2025

144 pages

HarperCollins France

24,95 €

9791033924760
