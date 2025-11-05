Sur les traces de la Seconde Guerre mondiale

D'hier à aujourd'hui, un voyage dans le temps à travers les lieux de la Seconde Guerre mondiale L'Histoire est toujours bien vivante, pour qui sait la voir. Alexis Lecomte nous le prouve dans ce livre insolite consacré à la Seconde Guerre mondiale. En mêlant des images d'archives à des photographies actuelles, il fait revivre sous nos yeux le quotidien de la France de 39-45, et même au-delà, de l'Europe. Débusquer les échos du passé à travers les rues, les places ou les façades des bâtiments, transmettre les histoires individuelles aussi bien que collectives, surprendre le lecteur par des mises en perspective audacieuses, telle est l'ambition de ce vulgarisateur passionné. Alexis Lecomte nous donne à voir la Seconde Guerre mondiale de façon inédite, à travers le quotidien tout sauf banal de ceux qui vécurent cette période charnière. A propos de l'auteur : Diplômé de sciences politiques, guide conférencier et passionné d'histoire, Alexis Lecomte a créé le compte @histoire_de_rue qui rassemble près de 220 000 abonnés sur Instagram. Toujours en quête de ponts avec les époques, il traque dans les rues les échos du passé et nous donne ainsi accès au quotidien de l'Histoire. Alexis Lecomte habite Paris.