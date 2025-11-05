L'adversaire

La tempête gronde encore... et la partie est loin d'être terminée La disparition de Damen a plongé le pays dans le chaos. Les tensions sociales s'intensifient, et la montée en puissance de la FEA menace l'équilibre politique, tandis que le monde de Juliette s'effondre. Bouleversée mais déterminée, elle poursuit la lutte, épaulée par la Meute et ses alliés. Cette quête de justice réveille un passé qu'elle croyait enfoui à jamais et la pousse finalement à affronter Auguste, son propre père, qui pourrait bien être son adversaire le plus redoutable. Face à des ennemis prêts à tout pour cacher leurs crimes et s'emparer du pouvoir, Juliette devra avancer ses pions avec prudence pour protéger ceux qu'elle aime et exposer la vérité. "Rendez-vous dans l'oeil du cyclone". A propos de l'autrice Passionnée de cinéma et de littérature, Emilie Hicks se définit comme une autrice de romance engagée. Elle explore des sujets d'actualité forts dans ses intrigues, les questionne à travers ses personnages et espère ainsi nourrir la réflexion de ses lecteurs.