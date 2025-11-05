Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'adversaire

Emilie Hicks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La tempête gronde encore... et la partie est loin d'être terminée La disparition de Damen a plongé le pays dans le chaos. Les tensions sociales s'intensifient, et la montée en puissance de la FEA menace l'équilibre politique, tandis que le monde de Juliette s'effondre. Bouleversée mais déterminée, elle poursuit la lutte, épaulée par la Meute et ses alliés. Cette quête de justice réveille un passé qu'elle croyait enfoui à jamais et la pousse finalement à affronter Auguste, son propre père, qui pourrait bien être son adversaire le plus redoutable. Face à des ennemis prêts à tout pour cacher leurs crimes et s'emparer du pouvoir, Juliette devra avancer ses pions avec prudence pour protéger ceux qu'elle aime et exposer la vérité. "Rendez-vous dans l'oeil du cyclone". A propos de l'autrice Passionnée de cinéma et de littérature, Emilie Hicks se définit comme une autrice de romance engagée. Elle explore des sujets d'actualité forts dans ses intrigues, les questionne à travers ses personnages et espère ainsi nourrir la réflexion de ses lecteurs.

Par Emilie Hicks
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Emilie Hicks

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'adversaire par Emilie Hicks

Commenter ce livre

 

L'adversaire

Emilie Hicks

Paru le 05/11/2025

779 pages

HarperCollins France

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033920359
9791033920359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.