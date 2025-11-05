Désalignée

" Le féminisme ne m'a pas seulement appris à nommer la violence. Il m'a aussi permis de voir comment elle se fait douce, systémique, presque imperceptible... jusqu'à devenir un régime. Sans exhibition ni morale, loin des postures hystériques, le féminisme que je défends possède les outils et les ressources pour éviter un désastre démocratique. Il peut servir de cadre critique pour penser les dérives de notre époque. Désamorcer un backlash masculiniste qui préfigure toujours une régression brutale des droits des minorités. Refuser la logique de la polarisation binaire qui est en train de détruire le débat public et la démocratie. Réinvestir le lien, l'attention, l'écoute, comme gestes politiques contre la dissolution du commun. Repolitiser l'empathie comme rigueur éthique et comme autre manière de regarder la société. Remettre nos élites face à la question de la décence. Gouverner non pas à l'identique. Mais autrement. Ce livre est une manière de dire : nous avons encore une fenêtre. Et elle se referme vite. "