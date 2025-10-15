Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Enigme à tous les étages

Ludique Equipe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enigme à tous les étages est un jeu coopératif d'enquêtes en 3 dimensions qui invite les joueurs à résoudre des énigmes en équipe. Ce jeu est inspiré de la célèbre série de livres-jeux Enigmes à tous les étages créée par Paul Martin. Une tour possédant 4 pièces à chaque étage est construite et les joueurs s'installent en 2 équipes de part et d'autre de la tour. Ensemble, ils devront échanger, explorer, chercher des indices, résoudre des casse-têtes, déduire, se déplacer par des passages dérobés et unir leurs forces pour réussir ! Comme chaque équipe ne voit qu'une partie de la tour, les deux équipes sont donc obligées de partager les éléments observés à haute voix, afin de progresser dans la résolution de l'énigme. Aidez Iris et Geoffroy à résoudre les 3 énigmes qui les attendent. Pénétrez dans la tour, cherchez les indices et les passages secrets, déplacez-vous de pièces en pièces jusqu'à atteindre votre but. Le jeu propose 3 niveaux de difficulté pour plus d'1H30 d'aventure : - Niveau 1 : initiation - Niveau 2 : intermédiaire - Niveau 3 : expert

Par Ludique Equipe
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Ludique Equipe

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enigme à tous les étages par Ludique Equipe

Commenter ce livre

 

Enigme à tous les étages

Ludique Equipe

Paru le 22/10/2025

Bayard jeunesse

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036385308
9791036385308
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.