Enigme à tous les étages est un jeu coopératif d'enquêtes en 3 dimensions qui invite les joueurs à résoudre des énigmes en équipe. Ce jeu est inspiré de la célèbre série de livres-jeux Enigmes à tous les étages créée par Paul Martin. Une tour possédant 4 pièces à chaque étage est construite et les joueurs s'installent en 2 équipes de part et d'autre de la tour. Ensemble, ils devront échanger, explorer, chercher des indices, résoudre des casse-têtes, déduire, se déplacer par des passages dérobés et unir leurs forces pour réussir ! Comme chaque équipe ne voit qu'une partie de la tour, les deux équipes sont donc obligées de partager les éléments observés à haute voix, afin de progresser dans la résolution de l'énigme. Aidez Iris et Geoffroy à résoudre les 3 énigmes qui les attendent. Pénétrez dans la tour, cherchez les indices et les passages secrets, déplacez-vous de pièces en pièces jusqu'à atteindre votre but. Le jeu propose 3 niveaux de difficulté pour plus d'1H30 d'aventure : - Niveau 1 : initiation - Niveau 2 : intermédiaire - Niveau 3 : expert