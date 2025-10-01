Le grimoire secret du Père Noël

Dans une forêt enneigée, Nine et Jérémy, deux petits elfes tendres et malins, découvrent un mystérieux grimoire aux pages dorées. A peine le tiennent-ils entre leurs mains qu'un gnome farceur le leur dérobe ! Cette mésaventure marque le début d'une extraordinaire quête, au cours de laquelle ils traverseront des lieux magiques et devront résoudre des énigmes mystérieuses qui les mènera jusqu'à l'atelier secret du Père Noël. Une aventure féerique remplie de magie, de mystère et d'amitié à savourer en famille pour patienter jusqu'à Noël ! Un 1er roman de l'Avent féérique et plein d'aventure pour les tout-petits !