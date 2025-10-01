Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le grimoire secret du Père Noël

Natacha Godeau, Violaine Costa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une forêt enneigée, Nine et Jérémy, deux petits elfes tendres et malins, découvrent un mystérieux grimoire aux pages dorées. A peine le tiennent-ils entre leurs mains qu'un gnome farceur le leur dérobe ! Cette mésaventure marque le début d'une extraordinaire quête, au cours de laquelle ils traverseront des lieux magiques et devront résoudre des énigmes mystérieuses qui les mènera jusqu'à l'atelier secret du Père Noël. Une aventure féerique remplie de magie, de mystère et d'amitié à savourer en famille pour patienter jusqu'à Noël ! Un 1er roman de l'Avent féérique et plein d'aventure pour les tout-petits !

Par Natacha Godeau, Violaine Costa
Chez Hatier

|

Auteur

Natacha Godeau, Violaine Costa

Editeur

Hatier

Genre

Histoires et contes de Noël

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grimoire secret du Père Noël par Natacha Godeau, Violaine Costa

Commenter ce livre

 

Le grimoire secret du Père Noël

Natacha Godeau, Violaine Costa

Paru le 01/10/2025

48 pages

Hatier

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401113008
9782401113008
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.