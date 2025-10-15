Un abri pour Souriceau Quand une tempête de neige détruit la maison de Souriceau, Olivia une petite fille, l'accompagne dans sa quête d'un nouvel abri. Mais où va-t-il trouver refuge ? Dans une théière, une boîte de camembert ou un pot de fleur aménagé ? Et si le meilleur foyer était avant tout un endroit où l'on se sent bien, entouré de ceux qu'on aime ? Un album tendre et interactif Une histoire pleine de douceur et de poésie qui aborde avec sensibilité la solitude, l'entraide et la joie du partage. Grâce à une vingtaine de flaps à soulever, une lecture encore plus immersive et ludique. Les enfants participent activement à la recherche du nouvel abri pour Souriceau, et en plus, visitent toutes les pièces de la maison à la petite porte rouge. Un cadeau idéal aux illustrations délicates Porté par les illustrations chaleureuses de Grace Easton et un texte léger et réconfortant. Un album de la collection Môme, conçue pour émerveiller et faire rêver. Avec son grand format et ses nombreux rabats à explorer, c'est un cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année !