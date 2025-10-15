Inscription
La maison à la petite porte rouge

Rosalind Elland-Goldsmith, Grace Easton

ActuaLitté
Un abri pour Souriceau Quand une tempête de neige détruit la maison de Souriceau, Olivia une petite fille, l'accompagne dans sa quête d'un nouvel abri. Mais où va-t-il trouver refuge ? Dans une théière, une boîte de camembert ou un pot de fleur aménagé ? Et si le meilleur foyer était avant tout un endroit où l'on se sent bien, entouré de ceux qu'on aime ? Un album tendre et interactif Une histoire pleine de douceur et de poésie qui aborde avec sensibilité la solitude, l'entraide et la joie du partage. Grâce à une vingtaine de flaps à soulever, une lecture encore plus immersive et ludique. Les enfants participent activement à la recherche du nouvel abri pour Souriceau, et en plus, visitent toutes les pièces de la maison à la petite porte rouge. Un cadeau idéal aux illustrations délicates Porté par les illustrations chaleureuses de Grace Easton et un texte léger et réconfortant. Un album de la collection Môme, conçue pour émerveiller et faire rêver. Avec son grand format et ses nombreux rabats à explorer, c'est un cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année !

Par Rosalind Elland-Goldsmith, Grace Easton
Chez Bayard jeunesse

Rosalind Elland-Goldsmith, Grace Easton

Bayard jeunesse

Bayard

La maison à la petite porte rouge

Grace Easton trad. Rosalind Elland-Goldsmith

Paru le 15/10/2025

32 pages

Bayard jeunesse

13,90 €

9791036378287
