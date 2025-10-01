J'ai promené ma solitude jusqu'au bout de la nuit

Olivier Frimas cherche l'amour comme l'amitié. Rejeté dans son enfance par sa mère, son frère et sa soeur, c'est dans les jeux vidéo et les réseaux sociaux qu'il tente de se construire et d'oublier cette profonde solitude dans laquelle il s'enferme. Autiste, Olivier ? Peut-être mais lorsqu'il explique son geste au juge et au psychiatre on comprend que la solitude, oubliée un temps lorsqu'il se rend à Dindéfelo, un village du Sénégal où il trouve l'amour et l'amitié, peut conduire à un geste désespéré. Un roman à trois voix, celle d'Olivier, de sa mère et de son voisin Alban Garmont dont le bonheur affiché est une provocation. Un roman sur le mal être, sur la solitude dans un monde où individualisme et égoïsme étouffent les rapports humains.