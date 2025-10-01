Inscription
#Roman francophone

J'ai promené ma solitude jusqu'au bout de la nuit

Serge Revel

ActuaLitté
Olivier Frimas cherche l'amour comme l'amitié. Rejeté dans son enfance par sa mère, son frère et sa soeur, c'est dans les jeux vidéo et les réseaux sociaux qu'il tente de se construire et d'oublier cette profonde solitude dans laquelle il s'enferme. Autiste, Olivier ? Peut-être mais lorsqu'il explique son geste au juge et au psychiatre on comprend que la solitude, oubliée un temps lorsqu'il se rend à Dindéfelo, un village du Sénégal où il trouve l'amour et l'amitié, peut conduire à un geste désespéré. Un roman à trois voix, celle d'Olivier, de sa mère et de son voisin Alban Garmont dont le bonheur affiché est une provocation. Un roman sur le mal être, sur la solitude dans un monde où individualisme et égoïsme étouffent les rapports humains.

Par Serge Revel
Chez Encre rouge

|

Auteur

Serge Revel

Editeur

Encre rouge

Genre

Romance sexy

J'ai promené ma solitude jusqu'au bout de la nuit

Serge Revel

Paru le 01/10/2025

200 pages

Encre rouge

20,00 €

ActuaLitté
9782386750168
